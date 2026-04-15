Почему важно понимать, как «думает» ИИ 9 15.04.2026, 19:14

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Это ключевой фактор безопасного внедрения.

Стремительное развитие искусственного интеллекта поставило перед учеными новую задачу — разобраться, как именно работают современные модели. Если ранние системы вроде шахматного компьютера Deep Blue были полностью понятны разработчикам, то сегодняшние нейросети остаются «черными ящиками», чья логика зачастую скрыта даже от их создателей, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Переломным моментом стал 2012 год, когда нейросеть AlexNet научилась распознавать изображения, самостоятельно выстраивая внутренние алгоритмы. С тех пор модели стали гораздо сложнее: современные системы содержат уже триллионы параметров. Однако вместе с ростом возможностей снизилась прозрачность их работы.

Это вызывает серьезные опасения, особенно в критически важных сферах — от медицины до обороны. Эксперты подчеркивают, что доверять решениям ИИ, не понимая их природы, опасно. Например, если алгоритм ставит медицинский диагноз или принимает решение в военной системе, необходимо знать, на чем основан его вывод.

В ответ на это развивается направление «интерпретируемости» ИИ. Ученые пытаются «заглянуть внутрь» моделей, анализируя их структуру и выявляя скрытые закономерности. Одним из подходов стало разложение нейросетей на отдельные «паттерны», позволяющие понять, какие факторы влияют на результат.

Недавние исследования уже дали первые результаты. Так, одна из моделей обнаружила потенциальную связь между длиной фрагментов ДНК в крови и болезнью Альцгеймера — ранее неизвестный возможный биомаркер. Однако такие выводы требуют дополнительной проверки и не всегда однозначны.

Несмотря на прогресс, универсального способа «расшифровать» ИИ пока не существует. Методы интерпретации часто оказываются несовершенными, а сами модели могут давать противоречивые объяснения.

Тем не менее эксперты считают, что понимание работы ИИ станет ключевым фактором его безопасного внедрения. По их мнению, без этого человечество рискует передать важнейшие решения системам, чью логику невозможно полностью объяснить.

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