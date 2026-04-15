Россия хочет принять обогащенный уран из Ирана9
- 15.04.2026, 19:30
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США выступили против.
Россия выражала готовность принять обогащенный уран с иранских ядерных объектов, однако США отвергли эту инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.
«Это действительно могло бы стать очень хорошим решением. Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение. И теперь оно не находится на столе переговоров. Хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе»,— сказал господин Песков.
По словам пресс-секретаря, Иран был согласен на такой вариант, но у США есть свои требования и интересы. «Поэтому вопрос в том, чтобы объединить требования и интересы всех вовлеченных сторон, чтобы достичь соглашения, заключить сделку, как говорит Вашингтон»,— подытожил Дмитрий Песков.
Иранская ядерная программа остается одним из главных разногласий между Тегераном и Вашингтоном. США подозревают Иран в намерении разработать ядерное оружие и требуют полного прекращения обогащения урана.