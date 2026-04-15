Сотрудники Samsung готовят забастовку 7 15.04.2026, 19:44

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Они требуют поделиться прибылью.

Сотрудники Samsung Electronics готовятся к проведению длительной забастовки на фоне разногласий с руководством по вопросу распределения прибыли. Профсоюз предупредил о подготовке акции протеста продолжительностью до 18 дней, сообщает MyDrivers.

Ключевым требованием работников является перераспределение части финансов. Сотрудники настаивают на направлении около 15% годовой операционной прибыли на выплаты персоналу, что, по оценкам, эквивалентно примерно $30 млрд. Помимо этого, в числе требований повышение базовых окладов и пересмотр системы бонусов с целью более прозрачного и справедливого премирования в периоды высоких доходов.

Поводом для обострения ситуации стали финансовые показатели компании. В первом квартале текущего года Samsung зафиксировала резкий рост прибыли до 700% в годовом выражении, чему способствовал кризис на рынке памяти. Однако, как утверждают представители профсоюза, улучшение финансовых результатов не отразилось на уровне компенсаций сотрудников.

Аналитики отмечают, что на фоне текущей динамики рынка полупроводников Samsung Electronics может укрепить позиции в глобальном рейтинге крупнейших корпораций. По ряду прогнозов, к 2027 году компания способна выйти в лидеры по прибыли, опередив NVIDIA.

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