Российские гарнизонные суды поставили рекорд за 15 лет по числу отправленных за решетку военнослужащих 2 15.04.2026, 23:46

5,140

Подробности.

В 2025 году российские гарнизонные военные суды, которые разбирают дела, связанные с военнослужащими, назначили реальные сроки по рекордному с 2010 года числу дел, пишет «Верстка» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде РФ. К лишению свободы было приговорено 8274 человека. Всего же за год гарнизонные суды вынесли решения по уголовным делам 13 590 человек (включая приговоры без тюремного заключения).

Показатель 2025 года по числу приговоренных к реальным срокам военных подскочил на 21% по сравнению с предыдущим рекордом — 2024-го, когда свободы были лишены 6838 человек (в 2023 году было около 2500 приговоренных к срокам в колонии). Согласно судебной статистике, общее число приговоров гарнизонных судов по делам, связанным с военнослужащими, стремительно растет с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Если за 2022 год в целом суды вынесли (тюремное заключение и другие решения) приговоры в отношении 4191 человека, то в 2023-м их было уже 7779, а в 2024-м — даже чуть больше чем в 2025-м (13 699). Таким образом, общее количество осужденных военных в 2024 году по сравнению с первым годом войны взлетело более чем в 3,2 раза.

До украинской войны самое высокое значение регистрировалось в 2010 году — тогда общее число осужденных составляло 8632 человека. В 2011-м гарнизонные суды вынесли вердикты против 7059 военных, а в 2016–2022 годах количество приговоренных такими судами не превышало 4830.

В России продолжает расти преступность среди вернувшихся с фронта военных. По состоянию на декабрь-2025, согласно данным судебных баз, «ветераны СВО» убили и покалечили в общей сложности более 1000 человек. От рук военнослужащих погибли не менее 551 человека.

274 из них были убиты, 163 умерли после получения тяжких телесных повреждений, 78 погибли в ДТП, а еще 36 стали жертвами других преступлениях, в том числе склонения к употреблению наркотиков. Причем более половины убитых «героями СВО» — 163 человека — погибли от рук бывших заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com