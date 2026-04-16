Новая система биометрии парализовала аэропорты ЕС 4 16.04.2026, 6:16

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Отраслевые организации бьют тревогу и требуют приостановить систему до конца лета.

Совет аэропортов Европы (ACI) предупредил, что новая биометрическая система погранконтроля EES, заработавшая в полную силу с 10 апреля, создала многочасовые очереди в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, а к летнему туристическому сезону ситуация грозит обернуться «коллапсом», сообщила лондонская газета The Guardian в среду, 15 апреля.

Глава европейского отделения ACI Оливье Жанковец заявил, что в пиковые часы пассажиры уже сейчас вынуждены ждать до трех часов. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири назвал систему «полным позором и бардаком» и сравнил ее с «наказанием за Brexit». Он призвал отложить полноценный запуск EES до октября, сославшись на очереди до четырех часов в ряде аэропортов.

Представители отрасли потребовали от Еврокомиссии разрешить пограничным службам полностью приостанавливать работу системы при чрезмерных задержках.

В миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet до Манчестера на борт успели попасть лишь 34 человека - остальные 122 не прошли контроль вовремя, и самолет улетел без них. Авиакомпания предложила бесплатный перенос билетов, но отказалась брать на себя ответственность за случившееся.

Еврокомиссия с критикой не согласилась: по ее данным, система работает в штатном режиме, а на оформление одного путешественника уходит в среднем 70 секунд. ACI называет эту цифру нереалистичной - по расчетам организации, реальное время процедуры в пять раз больше.

Система поэтапно разворачивалась с октября 2025 года - пионерами стали Чехия, Эстония и Люксембург. EES заменила ручное проставление штампов в паспортах: теперь граждане третьих стран при въезде в Шенгенскую зону проходят биометрическую регистрацию - сдают фото и отпечатки пальцев. К 10 апреля 2026 года на систему перешли все 29 стран Шенгена. Граждане ЕС, владельцы вида на жительство и дипломаты от процедуры освобождены.

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