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США нанесли новый удар по российской и иранской нефти

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  • 16.04.2026, 9:03
  • 14,166
США нанесли новый удар по российской и иранской нефти

Исключения из санкций не будет.

Вашингтон не будет продлевать временные разрешения, позволявшие ‌покупать некоторые объемы подсанкционной нефти из России и Ирана, сказал журналистам министр финансов США Скотт ‌Бессент.

«Мы не будем ‌продлевать генеральную лицензию на российскую нефть и не ‌будем продлевать генеральную лицензию на иранскую нефть. Речь ‌шла о нефти, которая находилась на судах в море по состоянию ‌на 11 марта. Этот объем уже использован», - сказал Бессент на брифинге в Белом доме. Исключение для российской нефти истекает в эти выходные, а для иранской - 19 апреля.

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