Z-блогер решил покончить с собой из-за позора российской армии

Z-блогер решил покончить с собой из-за позора российской армии17
- 16.04.2026, 9:21
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Перед этим он показал папку с компроматом на заместителя главкома ВКС России.
Российский пилот вертолета «Ка-52» и по совместительству автор канала «Воевода вещает» старший лейтенант Алексей Земцов объявил, что решил покончить с собой, так как «не может пережить позора российской армии».
В Сети предполагают, что таким образом Z-блогер решил просто увеличить количество своих подписчиков, пишет Диалог.UA.
Земцов перед своей «акций» заявил, что он якобы решил покончить с собой из-за «давления начальства». Он показал папку с компроматом на заместителя Главкома ВКС ВС России генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Свой Telegram-канал он попросил передать для администрирования Z-блогеру Кириллу Федорову.
В Сети считают, что на самом деле Земцов не планирует уходить из жизни путем самоубийства, а предпринятая им «акция» направлена на то, чтобы увеличить количество своих подписчиков.
Также есть информация, что Алексей Земцов продолжит администрировать свой канал, но теперь он получит другое название.
В России Земцова считают «одним из крупнейших военных блогеров». Его имя упоминают и украинские электронные СМИ, которые пишут про войну РФ против Украины.
Земцов в своем канале критиковал действия командования оккупационной армии РФ. Он 4,5 месяца находился в СИЗО по обвинению в угрозе убийства, порче имущества и вымогательстве. Весной 2026 года его отправили на фронт в штурмовое подразделение, но потом вернули в авиацию.