18 апреля 2026, суббота, 10:35
На эсминце ВМС США заметили новое загадочное оружие

  16.04.2026, 10:06
На эсминце ВМС США заметили новое загадочное оружие

Речь может идти о новом средстве борьбы с беспилотниками.

Американский ракетный эсминец USS Carl M. Levin был замечен у базы Перл-Харбор с ранее неизвестной системой вооружения на борту. На необычную установку обратили внимание аналитики открытых источников, изучившие фотографии корабля, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Система расположена в кормовой части судна и отсутствует на более ранних снимках, что указывает на ее недавнюю установку. По мнению экспертов, речь может идти о новом средстве борьбы с беспилотниками.

Интерес к таким системам связан с ростом угрозы со стороны дронов-камикадзе. В частности, иранские аппараты типа Shahed-136 стоят относительно недорого — около $35 тысяч, тогда как перехват таких целей с помощью традиционных ракет обходится в разы дороже. Это подталкивает военных к поиску более экономичных решений.

В последние годы ВМС США уже тестировали системы противодействия дронам, включая комплекс Coyote, на других эсминцах этого класса. Боевой опыт был получен в том числе в Красном море и у берегов Йемена, где американские корабли сталкивались с атаками беспилотников и ракет со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

Эсминцы класса Arleigh Burke остаются основой надводного флота США. В строю находится более 70 таких кораблей, способных выполнять широкий спектр задач — от противовоздушной обороны до ударов по наземным целям.

Появление новой системы может значительно усилить их возможности и повысить эффективность защиты от современных угроз, прежде всего беспилотных.

Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров
Полный провал кремлевской технологической школы
Полный провал кремлевской технологической школы Виктор Шлинчак
Z-военкоры в панике
Z-военкоры в панике Кирилл Мартынов