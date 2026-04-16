На эсминце ВМС США заметили новое загадочное оружие 2 16.04.2026, 10:06

4,668

Речь может идти о новом средстве борьбы с беспилотниками.

Американский ракетный эсминец USS Carl M. Levin был замечен у базы Перл-Харбор с ранее неизвестной системой вооружения на борту. На необычную установку обратили внимание аналитики открытых источников, изучившие фотографии корабля, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Система расположена в кормовой части судна и отсутствует на более ранних снимках, что указывает на ее недавнюю установку. По мнению экспертов, речь может идти о новом средстве борьбы с беспилотниками.

Интерес к таким системам связан с ростом угрозы со стороны дронов-камикадзе. В частности, иранские аппараты типа Shahed-136 стоят относительно недорого — около $35 тысяч, тогда как перехват таких целей с помощью традиционных ракет обходится в разы дороже. Это подталкивает военных к поиску более экономичных решений.

В последние годы ВМС США уже тестировали системы противодействия дронам, включая комплекс Coyote, на других эсминцах этого класса. Боевой опыт был получен в том числе в Красном море и у берегов Йемена, где американские корабли сталкивались с атаками беспилотников и ракет со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

Эсминцы класса Arleigh Burke остаются основой надводного флота США. В строю находится более 70 таких кораблей, способных выполнять широкий спектр задач — от противовоздушной обороны до ударов по наземным целям.

Появление новой системы может значительно усилить их возможности и повысить эффективность защиты от современных угроз, прежде всего беспилотных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com