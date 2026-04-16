ВСУ взяли под контроль небо над Донецком 6 16.04.2026, 17:28

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Технику России взрывают прямо на улицах и дорогах.

1-й корпус НГУ «Азов» взял под контроль ключевые логистические маршруты российских войск вокруг Донецка и в самом городе, пишет «Диалог.UA».

Подразделение опубликовало видео, на котором украинские ударные дроны поражают российскую технику и живую силу прямо в черте города и на ключевых дорогах и трассах.

По данным военных, беспилотники действуют в районах Зугреса, Андреевки, Старобешево, Горловки, Лисичанска и на Донецкой кольцевой дороге, где фиксируется активное поражение военных целей противника.

Дроны ИИ с автономным наведением

Для ударов применяются БПЛА Hornet, оснащенные элементами искусственного интеллекта. Сообщается, что дроны способны захватывать цель автоматически и продолжать наведение даже без GPS благодаря машинному зрению.

Такие системы устойчивы к радиоэлектронной борьбе и позволяют операторам поражать цели на значительном удалении от линии фронта. По оценке военных, это существенно расширяет возможности поражения логистики противника.

Тыл вокруг Донецка перестал быть безопасным

Активность украинских беспилотников в глубокой операционной зоне указывает на ослабление контроля воздушного пространства со стороны российских войск.

Маршруты, которые ранее считались относительно безопасными для перемещения техники и боеприпасов, теперь находятся под постоянным наблюдением и риском поражения.

Военные отмечают, что удары по логистике напрямую влияют на способность российских подразделений снабжать фронт.

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