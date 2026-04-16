В Беларуси на заправках хотят распространять бактерии 2 16.04.2026, 14:58

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Для очистки от топлива.

В Беларуси бактерии будут очищать землю возле заправок от остатков топлива. Подробности сообщает «Мiнская праўда».

Речь идет про биосурфактанты или экологически безопасные поверхностно-активные вещества, которые вырабатываются микроорганизмами.

— Биосурфактанты снижают вязкость нефти, превращая ее в эмульсию более доступную для микроорганизмов-деструкторов нефти. За счет этого скорость восстановления нефтезагрязненной почвы возрастает в несколько раз, — обращает внимание заведующий лабораторией природоохранных биотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Елена Глушень.

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