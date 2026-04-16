В Беларуси на заправках хотят распространять бактерии

В Беларуси на заправках хотят распространять бактерии2
- 16.04.2026, 14:58
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Для очистки от топлива.
В Беларуси бактерии будут очищать землю возле заправок от остатков топлива. Подробности сообщает «Мiнская праўда».
Речь идет про биосурфактанты или экологически безопасные поверхностно-активные вещества, которые вырабатываются микроорганизмами.
— Биосурфактанты снижают вязкость нефти, превращая ее в эмульсию более доступную для микроорганизмов-деструкторов нефти. За счет этого скорость восстановления нефтезагрязненной почвы возрастает в несколько раз, — обращает внимание заведующий лабораторией природоохранных биотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Елена Глушень.