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В Беларуси на заправках хотят распространять бактерии

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  • 16.04.2026, 14:58
  • 2,514
В Беларуси на заправках хотят распространять бактерии

Для очистки от топлива.

В Беларуси бактерии будут очищать землю возле заправок от остатков топлива. Подробности сообщает «Мiнская праўда».

Речь идет про биосурфактанты или экологически безопасные поверхностно-активные вещества, которые вырабатываются микроорганизмами.

— Биосурфактанты снижают вязкость нефти, превращая ее в эмульсию более доступную для микроорганизмов-деструкторов нефти. За счет этого скорость восстановления нефтезагрязненной почвы возрастает в несколько раз, — обращает внимание заведующий лабораторией природоохранных биотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Елена Глушень.

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