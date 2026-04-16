Бен Ходжес: Даже без США потенциал НАТО многократно превосходит Россию 2 16.04.2026, 17:16

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Бен Ходжес

Альянс состоит из 32 государств, а не из одного.

Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org рассказал, может ли НАТО существовать без США.

— НАТО необратимо трещит по швам?

— Нет. Был нанесен урон из-за неопределенности относительно приверженности Америки при президенте Трампе. Но этот альянс состоит из 32 государств, а не из одного. Промышленный потенциал, военные возможности, разведывательные и аналитические способности всех остальных стран колоссальны. Это вопрос политической воли. Считаю, что совокупный экономический и военный потенциал всех остальных членов НАТО многократно превосходит Россию. Я думаю, мы справимся.

— Теоретически возможно ли такое — НАТО без США?

— Да, конечно. Но для этого потребуется, чтобы страны взяли на себя взаимные обязательства — не только выполнять обязательства по коллективной обороне, но и выполнять обязательства по собственной обороне и поддержанию готовности (Статья 3 Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО). Политическим лидерам придется разговаривать со своими народами как со взрослыми людьми, объяснять риски, объяснять, что происходит. Тогда, я думаю, народы, как правило, будут откликаться на призывы такого руководства. Представьте ситуацию, когда у ЕС нет ни США, ни Канады, ни даже Великобритании, однако существует оборонная статья и оборонная структура. Я думаю, что США — это страна, которая пострадает больше всего, потому что другие государства теряют доверие к нам.

— С точки зрения военных возможностей, есть ли что-то, чем США обладают и что нельзя заменить?

— Да, конечно. Военно-морской флот США, например, способность военно-воздушных сил наносить удары по целям по всему миру. Но все это не обязательно необходимо для обороны Европы. Речь идет не о том, чтобы заменить все, чем обладают США. Доля расходов на оборону США, направленная на Европу, на самом деле очень невелика. Не нужно ставить вопрос так: «Как заменить триллионный оборонный бюджет, 11 авианосцев и все прочее». Конечно, европейским странам придется наращивать свои морские возможности, возможности для нанесения ударов на большие расстояния, логистику — но это все ориентировано на Европу, а не на глобальный масштаб.

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