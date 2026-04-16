WSJ: Разрушенная экономика Ирана подталкивает страну к диалогу с Западом 16.04.2026, 18:02

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Ущерб от пяти недель боевых действий достигает $270 миллиардов.

Экономика Ирана после войны оказалась под сильным давлением, что усиливает стимулы Тегерана к переговорам о смягчении санкций. Несмотря на заявления властей о «победе» после противостояния с США и Израилем, перед страной стоит масштабная задача восстановления, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам иранских СМИ, ущерб от пяти недель боевых действий может достигать $270 млрд. За это время было поражено не менее 17 тысяч целей — от заводов и энергетических объектов до транспортной инфраструктуры и государственных зданий. Эксперты отмечают, что реальные потери могут оказаться еще выше.

Особенность ударов — их системный характер. Разрушались не только объекты инфраструктуры, но и отрасли, обеспечивающие восстановление. Пострадали ключевые экспортные сектора, включая нефтехимию и металлургию, которые приносят стране валютную выручку. Это серьезно ограничивает возможности финансирования реконструкции.

Экономическая ситуация усугубляется уже существующим кризисом, инфляцией, падением курса валюты и социальным недовольством. По оценкам аналитиков, до 12 млн рабочих мест находятся под угрозой, особенно в промышленности и смежных секторах. Уже фиксируются перебои с поставками товаров и рост безработицы.

Дополнительное давление оказывает блокада экспорта. Потери могут достигать сотен миллионов долларов в день, а переполненные хранилища нефти грозят остановкой добычи, что может нанести долгосрочный ущерб отрасли.

На этом фоне переговоры между Ираном и США зашли в тупик, однако стороны сигнализируют о готовности к компромиссам, в том числе по ядерной программе. Новый раунд консультаций ожидается в ближайшее время.

Эксперты считают, что без ослабления санкций Ирану будет крайне сложно восстановить экономику. При этом внутреннее недовольство и падение уровня жизни усиливают давление на власти.

Несмотря на значительные ресурсы и развитую промышленную базу, ключевым фактором восстановления остается политическая ситуация — и уровень доверия населения к государству, который продолжает снижаться.

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