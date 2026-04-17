Пит Хегсет всерьез процитировал вымышленный псалом из «Криминального чтива» 23 17.04.2026, 8:33

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Пит Хегсет

Фото: Alex Wong/Getty Images

Глава Пентагона воспроизвел текст, который не имеет отношения к Библии.

Глава Пентагона Пит Хегсет процитировал вымышленный библейский отрывок из фильма «Криминальное чтиво». Это произошло во время его публичного выступления, где он использовал монолог персонажа Джулса. Событие привлекло внимание медиа и вызвало обсуждение в сети.

О случае рассказало австралийское медиа 9News.

Журналисты обратили внимание, что Хегсет воспроизвел именно вымышленный текст, который не имеет отношения к Библии. В материале отмечается, что этот отрывок в фильме используется как художественный прием и не является реальным писанием.

Слова из фильма

В ленте режиссера Квентина Тарантино герой Джулс произносит этот монолог перед тем, как совершить насилие. Он подает его как моральное оправдание своих действий. И вот именно этот текст прозвучал из уст главы Пентагона.

«Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы. Ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и погубить братьев моих. И узнаешь ты, что имя Мое — Господь, когда мщение Мое падет на тебя».

Речь идет о фрагменте, который начинается словами о «пути праведника» и завершается упоминанием о «великом возмездии». В фильме он стал одним из самых известных моментов. Многие помнят его почти дословно, даже не сразу вспоминая, что это выдумка.

Детали выступления

Хегсет процитировал отрывок полностью, сохраняя структуру и формулировки, знакомые зрителям. Это произошло во время публичной речи, однако точный контекст использования цитаты не уточняется. Но реакция не заставила себя ждать – пользователи соцсетей начали активно распространять видео.

В самом фильме этот монолог имеет символическое значение и подчеркивает внутренние изменения персонажа. Однако в реальной жизни его восприятие может быть другим. И здесь, видимо, часть аудитории просто удивилась выбору цитаты, тогда как другие узнали знакомый культурный код.

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