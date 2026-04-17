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На автозаправке в Беларуси начал работать первый робот-продавец

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  • 17.04.2026, 16:07
  • 5,016
На автозаправке в Беларуси начал работать первый робот-продавец
иллюстративное фото

Создатели хотят узнать реакцию покупателей.

Робот «Цікавік» полностью автоматизирует процесс покупки: сам принимает заказ, находит нужный товар и выдает его клиенту. В ассортименте есть много разных вещей — от жевательной резинки до больших канистр с омывающей жидкостью, сообщает пресс-служба «Белоруснефти».

Проект создали вместе несколько организаций, и на его реализацию потребовался примерно год. За это время обычный торговый павильон переоборудовали под робота и поделили на две части — для клиентов и для технического обслуживания.

Сейчас «Цікавік» работает круглосуточно и находится на этапе проверки. Специалисты смотрят, насколько он быстрый, удобный и как на него реагируют люди. Если результаты будут хорошие, такие роботы могут появиться и на других заправках.

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