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Белорусские операторы обеспечивают роуминг российским «Шахедам»

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  • 18.04.2026, 18:07
  • 8,698
Белорусские операторы обеспечивают роуминг российским «Шахедам»

Об этом рассказал cоветник Минобороны Украины.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что белорусские мобильные операторы могут обеспечивать связь для российских дронов-камикадзе, атакующих территорию Украины.

По его словам, каждый «шахед» оснащен SIM-картой российского оператора «Теле2» (ныне T2). Эти карты, как утверждает Бескрестнов, закупаются партиями и специально передаются производителям беспилотников.

Он отметил, что на территории Украины роуминг для таких SIM-карт заблокирован. Однако вблизи белорусской границы дроны якобы получают сигнал за счет подключения к сетям белорусских операторов.

«В России есть несколько операторов мобильной связи, но один из них противник активно использует для атак на Украину. Это «Теле2». В каждом «Шахеде» установлена SIM-карта этого оператора. Такие SIM-карты централизованно закупаются и передаются производителям дронов», — написал Бескрестнов.

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