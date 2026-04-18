В Венгрии определились почти окончательные результаты выборов

В Венгрии определились почти окончательные результаты выборов1
- 18.04.2026, 20:23
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«Тиса» получает 141 мандат.
В Венгрии подведены практически окончательные итоги парламентских выборов: оппозиционная партия «Тиса» получает конституционное большинство.
Как сообщает «Европейская правда», подсчет голосов завершен на 99,99%, включая результаты по одномандатным округам.
Согласно текущим данным, «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получает 141 мандат в парламенте. Партия Виктора Орбана «Фидес» — 52 мандата, а ультраправая «Ми Хазанк» — 6 мандатов.
Оставшиеся неучтенные бюллетени, в основном из зарубежного голосования по почте, не могут существенно повлиять на распределение мест, так как их доля минимальна и касается только партийных списков, а не одномандатных округов.
Официальное подтверждение результатов ожидается после завершения обработки всех поздних бюллетеней, однако эксперты отмечают, что итоговая расстановка сил уже фактически определена.