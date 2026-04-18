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Мачадо рассказала о переговорах по возвращению в Венесуэлу

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  • 18.04.2026, 20:47
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Мачадо рассказала о переговорах по возвращению в Венесуэлу

Венесуэльская оппозиционерка разговаривает об этом с США.

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что поддерживает «постоянный контакт» с представителями администрации Дональда Трампа и координирует свое возвращение в Венесуэла. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Мачадо, взаимодействие с американской стороной проходит в формате сотрудничества и взаимного уважения. «Я обсуждаю это с правительством США, и мы действуем в координации», — отметила она на пресс-конференции в Мадриде.

Она добавила, что переговоры были «подробными и откровенными», однако значительная их часть остается конфиденциальной по обоюдной договоренности.

Главной целью своего возвращения Мачадо назвала создание «гражданского и организованного» механизма, который позволит венесуэльцам выразить свои стремления к демократии, в первую очередь через избирательный процесс.

Политик также поблагодарила Трампа, заявив, что он «подверг риску жизни граждан США ради свободы Венесуэлы», и подтвердила намерение передать ему Нобелевскую премию мира как «мандат венесуэльского народа».

Кроме того, Мачадо раскритиковала временного президента страны Делси Родригес, обвинив ее в том, что она представляет «режим, связанный с хаосом, насилием и терроризмом».

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