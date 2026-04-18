В Венгрии объявили окончательные результаты выборов 12 18.04.2026, 22:44

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«Тиса» получила ещё больше мандатов.

В Венгрии объявили окончательные результаты парламентских выборов — оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство.

Как сообщает «Европейская правда», подсчет голосов завершен на 100% по состоянию на вечер 18 апреля. Учтены как результаты по одномандатным округам, так и «почтовые» бюллетени, включая голоса избирателей, голосовавших за границей.

Отмечается, что подобная задержка с окончательным подсчетом является обычной для Венгрии. Однако в этом году Национальная избирательная комиссия завершила процесс в максимально ранние сроки, предусмотренные законом.

По итогам выборов партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра получила 141 мандат, что превышает порог в 133 места, необходимый для конституционного большинства. Партия «Фидес» Виктора Орбана получила 52 мандата, а ультраправая «Ми Хазанк» — 6.

Мадьяр назвал результаты окончательными и прокомментировал их на своей странице в Facebook: «Беспрецедентное большинство, беспрецедентный мандат — и беспрецедентная ответственность».

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