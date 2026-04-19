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Папа Римский отказался спорить с Трампом

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  • 19.04.2026, 3:22
  • 8,466
Папа Римский отказался спорить с Трампом
Лев XIV

И пояснил свои слова о тиранах.

 

Папа Римский Лев XIV заявил, что не намерен вступать в публичные споры с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта с Ираном.

Как сообщает Politico, понтифик сделал это заявление 18 апреля во время перелета в Африку в рамках своего 11-дневного визита.

По словам Папы, его ранее прозвучавшие слова о «горстке тиранов, тратящих миллиарды на войны» были написаны задолго до обострения дискуссии — примерно за две недели до критики со стороны Трампа.

«Так получилось, что это выглядело, будто я снова пытаюсь спорить с президентом Трампом, хотя я совсем не заинтересован в этом», — отметил он.

Понтифик также добавил, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на проповедях о христианских ценностях, призывах к братству и поиске путей для укрепления справедливости и мира в мире.

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