Папа Римский отказался спорить с Трампом

Папа Римский отказался спорить с Трампом9
- 19.04.2026, 3:22
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И пояснил свои слова о тиранах.
Папа Римский Лев XIV заявил, что не намерен вступать в публичные споры с президентом США Дональдом Трампом по поводу конфликта с Ираном.
Как сообщает Politico, понтифик сделал это заявление 18 апреля во время перелета в Африку в рамках своего 11-дневного визита.
По словам Папы, его ранее прозвучавшие слова о «горстке тиранов, тратящих миллиарды на войны» были написаны задолго до обострения дискуссии — примерно за две недели до критики со стороны Трампа.
«Так получилось, что это выглядело, будто я снова пытаюсь спорить с президентом Трампом, хотя я совсем не заинтересован в этом», — отметил он.
Понтифик также добавил, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на проповедях о христианских ценностях, призывах к братству и поиске путей для укрепления справедливости и мира в мире.