закрыть
25 июля 2026, суббота, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Террориста взяли штурмом: раскрыты детали ликвидации киевского стрелка

8
  • 19.04.2026, 11:49
  • 8,940
Террориста взяли штурмом: раскрыты детали ликвидации киевского стрелка

У украинского спецназа практически не было времени.

Операция по освобождению людей, захваченных вооруженным злоумышленником в супермаркете Голосеевского района Киева, проходила в крайне напряженных условиях и требовала мгновенных решений.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на бойца спецподразделения КОРД, у силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт и не выдвигал никаких требований, что усложняло переговорный процесс.

После того как один из заложников был убит, было принято решение о силовом варианте — штурме. Во время операции преступник оказал сопротивление, и, учитывая угрозу для других людей, его ликвидировали.

По имеющейся информации, действия спецподразделения были четкими и скоординированными — среди заложников и силовиков обошлось без погибших и раненых.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш