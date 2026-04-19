Террориста взяли штурмом: раскрыты детали ликвидации киевского стрелка

Террориста взяли штурмом: раскрыты детали ликвидации киевского стрелка8
- 19.04.2026, 11:49
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У украинского спецназа практически не было времени.
Операция по освобождению людей, захваченных вооруженным злоумышленником в супермаркете Голосеевского района Киева, проходила в крайне напряженных условиях и требовала мгновенных решений.
Как сообщает nv.ua со ссылкой на бойца спецподразделения КОРД, у силовиков практически не было времени: нападавший не выходил на контакт и не выдвигал никаких требований, что усложняло переговорный процесс.
После того как один из заложников был убит, было принято решение о силовом варианте — штурме. Во время операции преступник оказал сопротивление, и, учитывая угрозу для других людей, его ликвидировали.
По имеющейся информации, действия спецподразделения были четкими и скоординированными — среди заложников и силовиков обошлось без погибших и раненых.