Кем был киевский стрелок? 23 19.04.2026, 9:14

25,308

Дмитрий Васильченко

Уроженец Москвы ранее жил в Бахмуте и имел российские контакты в телефоне.

Дмитрий Васильченков, который 18 апреля устроил теракт в Киеве, ранее сам неоднократно обращался в полицию и проявлял себя как личность с тревожностью. Кроме того, в его телефонной книге были российские контакты.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. По их словам, злоумышленник связывался с правоохранителями и когда жил в Бахмуте, и уже когда перебрался в Киев.

Поводы при этом были разными. То Васильченков утверждал, что какая-то компания во дворе хотела украсть его вещи, то сосед ему якобы угрожал, то проживающая в его квартире в Голосеевском районе женщина нецензурно выражалась.

Также он однажды обращался к полиции по поводу того, что якобы выявил наблюдение за своей квартирой и был очень этим обеспокоен. «У нас таких называют «тревожниками», – сказал источник.

В телефонной книге ликвидированного стрелка «есть и российские контакты». Однако пока неизвестно, общался ли он с родственниками, знакомыми, которые живут непосредственно на территории РФ, или же с людьми на оккупированной территории Украины.

На странице в фейсбуке, которая была активной в 2016—2019 годах и велась под ником «Бахмут В.Д.В», Васильченко публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.

Собеседник OBOZ.UA подтвердил, что Васильченков был майором ВСУ в отставке, то есть военным пенсионером. Последний полученный им в апреле 2026 года доход – от Пенсионного фонда (пенсия).

У него было три единицы зарегистрированного личного оружия – газовый пистолет и два карабина. Пистолет и карабин МКМ были сняты с регистрации, зарегистрирован был тот карабин, из которого он и расстрелял людей в Киеве.

Дмитрий Васильченков нападал ранее на людей в супермаркете. Инцидент произошел в супермаркете «АТБ» в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

Что известно о теракте

В Голосеевском районе Киева мужчина 1968 года рождения открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» вместе с заложниками. По меньшей мере шесть человек погибли, также есть пострадавшие.

Нападавший был ликвидирован. Им оказался Дмитрий Васильченков, который родился в Москве, ранее жил в Бахмуте, а также получал военную пенсию. В 2024 году его судили за нанесение легких телесных повреждений. Но уголовное производство закрыли, потому что он примирился с пострадавшим.

Преступник, который открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе Киева, имел легальное оружие. Зарегистрированный карабин мужчина приносил в органы разрешительной системы в декабре 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали теракта в Киеве. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем, как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com