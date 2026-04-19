Впервые в мире ВСУ сбили российский «Шахед» дроном с надводной платформы 19.04.2026, 22:29

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В подразделении раскрыли подробности уникального случая.

Силы беспилотных систем ВСУ сбили российский «Шахед» перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Этот случай стал первым подобным в мире.

Дивизион беспилотных надводных комплексов СБС ВСУ осуществил результативный перехват ударного БпЛА дроном-перехватчиком, запущенным с беспилотной надводной платформы. Об этом информирует 412 бригада Nemesis.

Отмечается, что подобное уничтожение вражеского «Шахеда» с безэкипажного катера стало первым зафиксированным случаем в мировой практике.

В подразделении, выполняющем боевые задачи в морской операционной зоне, обращают внимание на новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей.

«Применение надводных носителей для развертывания дронов-перехватчиков расширяет возможности противодействия воздушным угрозам и формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов», — говорится в сообщении.

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