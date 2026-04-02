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Дроны поразили НПЗ в российской Уфе в 1400 км от границы с Украиной

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  • 2.04.2026, 15:30
  • 15,152
Дроны поразили НПЗ в российской Уфе в 1400 км от границы с Украиной

Поднялся сильный пожар.

Под утро 2 апреля беспилотники добрались до столицы российской Республики Башкортостан Уфы, где после серии громких взрывов начался пожар в промышленной зоне. Это в около 1400 километрах от границы с Украиной.

Целью атаки дронов мог стать крупный местный нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» (Уфимский нефтеперерабатывающий завод). Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Уфа, Башкортостан. «Прилеты» наших дронов в Башнефть-УНПЗ», — говорится в сообщении.

Андрющенко напомнил, что это уже повторно атака на объект в Уфе, которая произошла в этом году. Первая произошла 26 марта.

Об атаке на завод также сообщали утром OSINT-каналы, которые показали кадры последствий в городе, на которых виднеется сильный пожар. Его фиксируют именно в промышленной зоне, отмечают аналитики.

Российские Telegram-каналы пишут, что атака на Уфу началась около 06:00 часов. Местные жители пожаловались, что проснулись от звуков взрывов, а вскоре после них в одном из районов в промышленной зоне города вспыхнул пожар.

Также россияне пишут, что один из дронов якобы влетел в многоэтажку. Официально российские власти последствия не комментировали.

Перед этим по всей территории Республики Башкортостан была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов, а местный аэропорт ограничил работу на фоне угрозы.

Стоит заметить, что «Башнефть-УНПЗ» — одно из ключевых предприятий нефтепереработки в Уфе. Завод входит в состав ПАО АНК «Башнефть» (ПАО «НК «Роснефть») и специализируется на выпуске высококачественных нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо. Предприятие обеспечивает переработку сырья из Башкортостана и Западной Сибири.

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