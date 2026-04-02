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Infiniti покрасит новое авто настоящим золотом

  • 2.04.2026, 13:50
  • 1,794
Infiniti покрасит новое авто настоящим золотом

Компания готова сочетать технологичность и роскошь даже в деталях окраски кузова.

Infiniti представила свою новинку – двухрядный кроссовер 2027 QX65 с эффектной краской «Солнечный красный». Особенность цвета в том, что он содержит микроскопические частицы настоящего золота, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Золотые стеклянные микропорошки равномерно распределяются по поверхности, придавая кузову особое сияние. Нанесение «Солнечный красный» требует трехслойной покраски: сначала красный базовый слой, затем прозрачный слой с золотыми включениями, и в завершение – защитный лак. На один автомобиль уходит около двух галлонов краски, а сам процесс сопровождается строгими мерами безопасности. Для транспортировки золота используются бронированные грузовики, а складской учет ведется под строгим контролем.

Для поклонников цвет может показаться знакомым. В 2015 году GT-R дебютировал в оттенке «Королевский красный», также с золотыми частицами в краске.

«Солнечный красный» придает QX65 не только роскошный вид, но и подчеркивает стремление Infiniti выделяться на фоне стандартных черных, белых и серых цветов. В условиях, когда автопроизводители ищут способы экономии, использование золота в краске выглядит особенно впечатляюще.

Автоэксперты отмечают, что подобные цвета вызывают восторг, но задаются вопросом, насколько существенно это влияет на стоимость автомобиля. Тем не менее, яркие и необычные оттенки в линейках современных автомобилей вызывают интерес и создают уникальный стиль бренда.

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