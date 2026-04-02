Infiniti покрасит новое авто настоящим золотом 2.04.2026, 13:50

1,794

Компания готова сочетать технологичность и роскошь даже в деталях окраски кузова.

Infiniti представила свою новинку – двухрядный кроссовер 2027 QX65 с эффектной краской «Солнечный красный». Особенность цвета в том, что он содержит микроскопические частицы настоящего золота, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Золотые стеклянные микропорошки равномерно распределяются по поверхности, придавая кузову особое сияние. Нанесение «Солнечный красный» требует трехслойной покраски: сначала красный базовый слой, затем прозрачный слой с золотыми включениями, и в завершение – защитный лак. На один автомобиль уходит около двух галлонов краски, а сам процесс сопровождается строгими мерами безопасности. Для транспортировки золота используются бронированные грузовики, а складской учет ведется под строгим контролем.

Для поклонников цвет может показаться знакомым. В 2015 году GT-R дебютировал в оттенке «Королевский красный», также с золотыми частицами в краске.

«Солнечный красный» придает QX65 не только роскошный вид, но и подчеркивает стремление Infiniti выделяться на фоне стандартных черных, белых и серых цветов. В условиях, когда автопроизводители ищут способы экономии, использование золота в краске выглядит особенно впечатляюще.

Автоэксперты отмечают, что подобные цвета вызывают восторг, но задаются вопросом, насколько существенно это влияет на стоимость автомобиля. Тем не менее, яркие и необычные оттенки в линейках современных автомобилей вызывают интерес и создают уникальный стиль бренда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com