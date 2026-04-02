Макрон жестко ответил Трампу 3 2.04.2026, 16:45

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Эммануэль Макрон

Французский президент намекнул, что его американский коллега слишком много говорит.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой защитой ценностей НАТО, предупредив, что регулярные заявления президента США Дональда Трампа, ставящие под сомнение приверженность Вашингтона Альянсу, «подрывают его основы». Он также призвал мировых лидеров «проявлять серьёзность» в своих высказываниях.

Об этом сообщает издание The Guardian.

«Я убеждён, что такие организации и союзы, как НАТО, во многом держатся на том, что не проговаривается вслух — на доверии, лежащем в их основе. Это особенно важно в военной и стратегической сфере. Когда обязательства ежедневно ставятся под сомнение, размывается сама суть союза», — подчеркнул Макрон.

По его словам, страны-подписанты Североатлантического договора уже сделали свой выбор, присоединившись к Альянсу, и не обязаны комментировать каждое событие в мире — важно просто быть рядом и оказывать поддержку партнёрам в нужный момент.

«Нужно быть последовательными и серьёзными. Нельзя сегодня говорить одно, а завтра — противоположное. Сейчас слишком много лишних слов», — отметил французский лидер.

Также Макрон заявил, что идея военной операции с целью принудительного открытия Ормузского пролива выглядит нереалистичной, и призвал вернуться к дипломатическим усилиям для урегулирования конфликта.

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