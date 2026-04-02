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Пентагон хочет разместить бункеры на Ближнем Востоке

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  • 2.04.2026, 17:38
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Пентагон хочет разместить бункеры на Ближнем Востоке

Необходимость в дополнительных укреплениях обусловлена атаками Ирана.

Министерство обороны США объявило тендер на поставку мобильных укрепленных бункеров для размещения на военных базах на Ближнем Востоке. Этот шаг может свидетельствовать о подготовке к более длительному военному присутствию, чем ранее заявлялось, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно официальному сообщению, Пентагон ищет подрядчиков, способных обеспечить «переносные, защищенные укрытия», устойчивые к взрывам и осколочному урону. Их следует доставить в Иорданию — на авиагрузовой терминал Акабы. От компаний требуется предложить варианты поставок в течение 3, 15 и 30 дней, а также указать уровень защиты сооружений.

Необходимость в дополнительных укреплениях обусловлена атаками Ирана. С начала операции «Эпическая ярость» более месяца назад погибли 13 американских военнослужащих, свыше 300 получили ранения. Несмотря на удары США и Израиля по иранской инфраструктуре, Тегеран продолжает наносить ответные удары ракетами и беспилотниками.

По данным СМИ, часть американских баз в регионе оказалась фактически непригодной для постоянного пребывания, а военнослужащие были вынуждены временно размещаться в гражданских зданиях. Многие существующие защитные сооружения устарели — значительная их часть была построена еще после вторжения в Ирак в 2003 году и не модернизировалась.

Параллельно ВВС США ищут подрядчиков для усиления защиты крупнейшей базы в регионе — Аль-Удейд в Катаре. Речь идет о строительстве подземных защищенных командных пунктов и укрытий для авиации.

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