Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты1
- 2.04.2026, 21:06
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Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
Армия и ВМС США успешно провели 26 марта успешный запуск гиперзвуковой ракеты, сообщил Пентагон.
Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
«Партнерство армии и флота по созданию единой гиперзвуковой ракеты для наземных и морских платформ поддерживает Национальную стратегию обороны, ускоряя сроки, снижая затраты и обеспечивая долговечность», — говорится в сообщении.
По информации Пентагона, ракета предназначена для поражения хорошо защищенных и особо опасных целей на скоростях, превышающих число Маха в пять раз. Другие технические характеристики не уточняются.
Число Маха показывает, во сколько раз скорость объекта больше скорости звука в той среде, где он летит. Если самолет летит со скоростью, равной скорости звука, это 1 Мах; в два раза быстрее — 2 Маха и т.д. Важно понимать, что скорость звука меняется в зависимости от высоты и температуры среды, поэтому 1 Мах — это не фиксированные «6100 км/ч», а разная скорость в разных условиях.