Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 1 2.04.2026, 21:06

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Иллюстрационное фото

Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Армия и ВМС США успешно провели 26 марта успешный запуск гиперзвуковой ракеты, сообщил Пентагон.

Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

«Партнерство армии и флота по созданию единой гиперзвуковой ракеты для наземных и морских платформ поддерживает Национальную стратегию обороны, ускоряя сроки, снижая затраты и обеспечивая долговечность», — говорится в сообщении.

По информации Пентагона, ракета предназначена для поражения хорошо защищенных и особо опасных целей на скоростях, превышающих число Маха в пять раз. Другие технические характеристики не уточняются.

Число Маха показывает, во сколько раз скорость объекта больше скорости звука в той среде, где он летит. Если самолет летит со скоростью, равной скорости звука, это 1 Мах; в два раза быстрее — 2 Маха и т.д. Важно понимать, что скорость звука меняется в зависимости от высоты и температуры среды, поэтому 1 Мах — это не фиксированные «6100 км/ч», а разная скорость в разных условиях.

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