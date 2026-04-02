закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп призвал Иран пойти на сделку, пока «хоть что-то осталось»

6
  • 2.04.2026, 22:06
  • 3,784
Трамп призвал Иран пойти на сделку, пока «хоть что-то осталось»

Президент США заявил, что в случае отказа ситуация для Тегерана ухудшится.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Иран должен заключить сделку, иначе ситуация для Тегерана ухудшится. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Крупнейший мост в Иране рухнул и уже никогда не будет использован — продолжение последует. ПРИШЛО ВРЕМЯ ИРАНУ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ПОКА НЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО И ПОКА ЕЩЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ОСТАЕТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ», — написал президент США.

Второе предложение в посте Трамп выделил капслоком.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров