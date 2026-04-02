Трамп призвал Иран пойти на сделку, пока «хоть что-то осталось»6
- 2.04.2026, 22:06
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Президент США заявил, что в случае отказа ситуация для Тегерана ухудшится.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Иран должен заключить сделку, иначе ситуация для Тегерана ухудшится. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Крупнейший мост в Иране рухнул и уже никогда не будет использован — продолжение последует. ПРИШЛО ВРЕМЯ ИРАНУ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ПОКА НЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО И ПОКА ЕЩЕ ХОТЬ ЧТО-ТО ОСТАЕТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ», — написал президент США.
Второе предложение в посте Трамп выделил капслоком.