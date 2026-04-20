Axios: В Иране сочли переговоры с США ловушкой 5 20.04.2026, 4:59

Ранее Тегеран официально отказался от переговоров в Исламабаде.

Истинное намерение президента США Дональда Трампа может заключаться в возобновлении войны, а его заявления о сделке могут быть прикрытием для возобновления боевых действий, сообщили иранские чиновники Axios.

Американские чиновники сообщили изданию, что вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию на очередном раунде переговоров с Ираном в Исламабаде перед окончанием режима прекращения огня 21 апреля.

В телефонном разговоре с Axios Трамп выразил оптимизм по поводу предполагаемых переговоров. «Я чувствую себя хорошо. Концепция сделки разработана. Думаю, у нас есть очень хорошие шансы завершить ее», — сказал он.

Иран отказался от переговоров с США в Исламабаде, сообщили иранские агентства IRNA и Tasnim. «Чрезмерные требования США и нереалистичные, неразумные претензии, частые изменения позиций, постоянные противоречия и продолжающаяся так называемая морская блокада [Ормузского пролива], которая является нарушением соглашения о прекращении огня, а также угрозы до сих пор препятствовали прогрессу переговоров, и в этих условиях нет перспективы для результативного диалога», — говорится в сообщении.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com