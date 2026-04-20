F-16 ВВС США испытал крылатую ракету Rusty Dagger, созданную для Украины 3 20.04.2026, 8:28

Испытания проходили в несколько этапов.

Военно-воздушные силы США провели испытания крылатой ракеты Rusty Dagger, создаваемой в рамках программы ERAM. Проект направлен на оснащение украинских боевых самолётов недорогими, массовыми и устойчивыми к помехам ракетами. Об этом сообщает издание The Aviationist.

Испытания включали запуск ракеты с истребителя F-16 и проходили в несколько этапов. Основное внимание уделялось совместимости с самолётом, корректности загрузки и поведению ракеты в полёте. В рамках кампании проводились тесты по подвеске и сбросу вооружения, проверка функциональности, отработка процедур загрузки и подтверждение лётной совместимости системы с F-16.

Работы велись на базе Эглин, где подтвердили успешный сброс ракеты с самолёта F-16D Block 50. При этом в официальных сообщениях не упоминались названия Rusty Dagger и ERAM — вместо них использовалось обозначение FAMM-L, отражающее обновлённую концепцию проекта. Однако на инертных образцах заметили маркировку ERAM и серийные номера с индексом RD, что указывает на связь с первоначальной разработкой.

Eglin F-16D dropping a FAMM-L miniature cruise missile over the Gulf of America. I think few appreciate just how monumentally important it is that we are now on the precipice of having a 500lb LACM fully integrated on the F-16 with a standoff range exceeding 250 nautical miles. pic.twitter.com/b42CPC1sim — Abd (@blocksixtynine) April 17, 2026

Компания Zone 5, участвующая в проекте, поделилась публикацией базы Эглин в LinkedIn и заявила, что гордится вкладом в быструю интеграцию системы Rusty Dagger на F-16. В компании подчеркнули, что работают над концепцией «доступной массовости» — возможностью применять высокоточное оружие в больших количествах при сниженной стоимости.

Командир 40-й лётно-испытательной эскадрильи подполковник Тейлор Уилсон отметил, что команда ускоряет проведение экспериментов для более быстрого ввода новых систем в эксплуатацию. По его словам, удалось оперативно подготовить и выполнить вылеты, необходимые для сбора данных и оценки новых возможностей.

Изначально программа ERAM была запущена с целью создания доступных и масштабируемых крылатых ракет для украинских истребителей. Предполагалось, что такое вооружение станет более дешёвой альтернативой существующим ракетам при сохранении боевой эффективности.

This actually should be the AGM-188A Rusty Dagger being certified/integrated which falls under the Extended Range Attack Munition (ERAM) effort and by extension the FAMM umbrella. While the requirement threshold was 250nm, the AGM-188A pushes that out to nearly 500nm (930km). https://t.co/hK52flCgi7 pic.twitter.com/IdWi9g1G1N — Abd (@blocksixtynine) April 17, 2026

