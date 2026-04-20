WSJ: Германия превращается в оружейный завод 6 20.04.2026, 16:25

Завод Volkswagen

Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg News

Промышленные гиганты быстро адаптируются.

Германия ускоренно перестраивает свою экономику, делая ставку на оборонную промышленность на фоне затяжного спада в традиционном производстве. Ослабление экспортной модели, конкуренция с Китаем и падение спроса по ключевым направлениям, прежде всего в автопроме, вынуждают Берлин искать новые источники роста — и ими становятся вооружения, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным властей, ежемесячно в промышленности исчезает около 15 тысяч рабочих мест. Крупнейшие автоконцерны фиксируют резкое падение прибыли: у Mercedes-Benz — почти на 50%, у Volkswagen — на 44%, а Porsche сообщил о падении операционной прибыли на 98%. На этом фоне правительство делает ставку на переориентацию заводов и кадров в оборонный сектор.

Европа активно наращивает военные бюджеты, а Германия стремится стать ключевым производственным центром. Общий объем финансирования обороны в ЕС уже приближается к €1 трлн. Это открывает доступ к капиталу и стимулирует компании переходить в новый сегмент.

Компания Schaeffler, традиционный поставщик автокомпонентов, уже производит двигатели для дронов и системы для бронетехники. Концерн Deutz, специализировавшийся на двигателях, наладил выпуск оборудования для систем ПВО Patriot и беспилотников, избежав сокращений персонала.

Государство активно поддерживает трансформацию. Власти создают платформы для сотрудничества между оборонными компаниями и предприятиями из других отраслей, а также стимулируют перепрофилирование производств. Например, Volkswagen ведет переговоры о выпуске компонентов для системы Iron Dome.

На фоне ослабления гарантий безопасности со стороны США и роста геополитических рисков Германия делает ставку на стратегическую автономию Европы. Переход от «экономического двигателя» к «военному арсеналу» может не только компенсировать промышленный спад, но и определить новую роль страны в мировой политике.

