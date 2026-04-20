Румен Радев: Болгария продолжит европейский путь

Румен Радев: Болгария продолжит европейский путь1
- 20.04.2026, 15:18
- 3,778
Европе нужно восстановить свою индустриальную мощь и конкурентоспособность.
Об этом заявил глава партии «Прогрессивная Болгария», набравшей 45% голосов на вчерашних парламентских выборах Румен Радев, передает АР.
«Болгария приложит усилия для продолжения своего европейского пути, - подчеркнул политик. - Но чтобы Болгария была сильной в сильной Европе, необходимы критическое мышление и прагматизм, так как Европа стала жертвой собственной амбиции быть моральным лидером в мире, который теперь без правил.
Сейчас Европе действительно нужны критическое мышление, прагматичные действия и хорошие результаты, особенно при строительстве новой архитектуры безопасности. Нужно приложить серьёзные усилия и для восстановления своей индустриальной мощи и конкурентоспособности. Именно этим Болгария внесёт наибольший вклад в свою европейскую миссию».
Румен Радев также ответил на вопрос о взаимоотношениях с Россией.
«Современные отношения должны основываться на практическом подходе, особенно в том, что касается экономики и безопасности. Верю, что будут сделаны шаги относительно связей между Европой и Россией на основе соглашения о безопасности. Это крайне важно для нашего будущего», — сказал он.