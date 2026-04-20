Российские беспилотники «Герань» разрушаются прямо в полете 3 20.04.2026, 16:05

У РФ серьезные проблемы.

Российские ударные беспилотники «Герань», созданные на базе иранских «Шахед», демонстрируют серьезные проблемы с качеством сборки. По данным украинской стороны и профильных изданий, часть дронов разрушается прямо в полете, не достигая целей, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Сбитые аппараты нередко находят с повреждениями, указывающими на системные дефекты: оторванные панели, деформированные крылья и отсутствующие элементы носовой части. При этом украинские военные утверждают, что многие из таких повреждений возникают не из-за работы ПВО, а еще до поражения цели.

Одной из причин называют проблемы на производстве в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где собираются беспилотники. По сообщениям, на заводе задействованы около 200 молодых работников из стран Африки, зачастую без достаточной квалификации. Им обещают обучение и высокую оплату, однако фактические условия труда оказываются тяжелыми, с длительными сменами и низкой зарплатой.

Дополнительным фактором риска остаются комплектующие. В частности, двигатели китайского производства Telefly считаются недостаточно надежными для интенсивного военного применения. Также отмечаются проблемы с системой наведения: дефекты носовой части могут приводить к потере управления и отклонению от курса.

Несмотря на сравнительно низкую стоимость — около 48 тысяч долларов за единицу, что дешевле оригинальных иранских аналогов, — такие беспилотники уступают по качеству и точности.

На фоне этих трудностей Россия пытается модернизировать линейку, включая упрощенные версии дронов. Однако эксперты считают, что без решения кадровых и технологических проблем эффективность производства останется ограниченной.

Украина, в свою очередь, продолжает развивать собственные беспилотные технологии и наращивает возможности по перехвату и уничтожению российских аппаратов, что усиливает разрыв в качестве и применении дронов на поле боя.

