24 апреля 2026, пятница, 18:46
Трамп допустил подписание сделки с Ираном уже сегодня вечером

  20.04.2026, 18:16
Трамп допустил подписание сделки с Ираном уже сегодня вечером
Фото: Getty Images

Делегация США уже направилась в Исламабад.

США и Иран подпишут соглашение об урегулировании уже вечером 20 апреля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox Business.

Как уточнял Трамп в комментарии The New York Post, делегация США уже направилась в Исламабад на следующий раунд переговоров. По данным CNN, встреча должна пройти 21 апреля. Источник Reuters при этом утверждает, что представители США еще даже не вылетели в Пакистан на встречу с иранской делегацией.

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана прошел 11 апреля в Исламабаде. Сторонам не удалось достичь соглашения по ядерной сделке и договориться об условиях судоходства в Ормузском проливе. После этого США объявили о начале блокады иранских портов. Дональд Трамп также анонсировал новую встречу делегаций на этой неделе. В Иране такую возможность отрицают.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук