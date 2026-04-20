ВСУ поразили танк, РЭБ и склады российских оккупантов

ВСУ поразили танк, РЭБ и склады российских оккупантов3
- 20.04.2026, 22:27
Видеофакт.
Батальон беспилотных систем 60-й ОМБр, входящий в состав Третьего армейского корпуса, нанес серию ударов по вражеским целям в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов FATUM ликвидировали живую силу противника, а также уничтожили систему РЭБ, танк и логистическую технику.
Кроме того, на кадрах пилоты разгромили склад имущества, боекомплект и перехватили в воздухе FPV-дрон рашистов, летевший к позициям украинских бойцов.
В частности, уничтожено:
7 оккупантов;
1 квадроцикл;
1 танк;
1 вражеский БПЛА во время движения;
1 автомобиль;
1 склад боеприпасов и имущества.