закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили танк, РЭБ и склады российских оккупантов

3
  • 20.04.2026, 22:27
  • 1,898
Видеофакт.

Батальон беспилотных систем 60-й ОМБр, входящий в состав Третьего армейского корпуса, нанес серию ударов по вражеским целям в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов FATUM ликвидировали живую силу противника, а также уничтожили систему РЭБ, танк и логистическую технику.

Кроме того, на кадрах пилоты разгромили склад имущества, боекомплект и перехватили в воздухе FPV-дрон рашистов, летевший к позициям украинских бойцов.

В частности, уничтожено:

7 оккупантов;

1 квадроцикл;

1 танк;

1 вражеский БПЛА во время движения;

1 автомобиль;

1 склад боеприпасов и имущества.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

