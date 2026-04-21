ВСУ атаковали ключевой российский железнодорожный узел 4 21.04.2026, 10:15

Под удар попала логистика россиян в Новочеркасске.

В ночь на 21 апреля беспилотники атаковали стратегические объекты в Ростовской области России. По предварительным данным, под удар могла попасть военная логистика.

Жители региона активно публиковали в соцсетях и мессенджерах фото и видео, на которых, как утверждается, запечатлена атака дронов. Также сообщается о зафиксированных попаданиях по ряду объектов.

По неподтверждённой информации, одной из целей мог стать железнодорожный узел в Новочеркасске. Видео атаки распространяет Telegram-канал Exilenova+.

