The Economist: Ставка на жесткий контроль Ормузского пролива может стоить Ирану будущего 6 21.04.2026, 15:21

Страны начнут использовать альтернативные пути.

Иранская стратегия «устойчивости под давлением» в последние годы доказала свою жизнеспособность, однако новые вызовы заставляют задуматься о пределах возможностей и будущем страны, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне обсуждений возможных договоренностей между Ираном, США и западными странами все активнее поднимается вопрос о том, какой может стать новая модель развития страны. В центре дискуссии — сценарий постепенного снятия санкций в обмен на ограничения ядерной программы и шаги по снижению региональной напряженности.

Отдельным направлением обсуждений остается экономическая нормализация. Речь идет о восстановлении экспорта нефти, возвращении Ирана в международные банковские системы и привлечении инвестиций в ключевые отрасли — от нефтехимии до промышленности и транспорта. В этом контексте экономическая стабильность рассматривается не просто как цель, а как инструмент политической устойчивости.

Однако главным узлом противоречий остается Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой нефтеторговли. Попытки использовать его как рычаг давления через ограничения или введение сборов оцениваются как стратегически рискованные.

«Попытка извлекать краткосрочную выгоду через контроль транзита в Ормузе в итоге может обернуться против самого Ирана», — отмечается в материале. Такой подход лишь ускорит поиск альтернативных маршрутов и постепенно снизит стратегическое значение пролива для Тегерана.

В противовес этому предлагается ставка на открытость и гарантии свободного судоходства.

