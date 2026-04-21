Биньямин Нетаньяху: Иранский режим планировал новый Холокост 21.04.2026, 15:24

Биньямин Нетаньяху

Устранена экзистенциальная угроза для Израиля.

Мир могла бы ожидать катастрофа масштабов Холокоста с применением ядерного оружия. С этими утверждениями премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на государственной траурной церемонии в Иерусалиме по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов, передает 7 канал израильского телевидения.

«Режим в Иране планировал еще один Холокост, - заявил он. - Иран замышлял уничтожить нас с помощью ядерных бомб и тысяч баллистических ракет.

Если бы мы не действовали против этой экзистенциальной угрозы, названия объектов Натанз, Фордо, Исфахан, вероятно, присоединились бы к названиям лагерей смерти во время Холокоста: Освенцим, Майданек, Треблинка.

Мы устранили непосредственную экзистенциальную угрозу для себя».

