Биньямин Нетаньяху: Иранский режим планировал новый Холокост
- 21.04.2026, 15:24
Устранена экзистенциальная угроза для Израиля.
Мир могла бы ожидать катастрофа масштабов Холокоста с применением ядерного оружия. С этими утверждениями премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на государственной траурной церемонии в Иерусалиме по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов, передает 7 канал израильского телевидения.
«Режим в Иране планировал еще один Холокост, - заявил он. - Иран замышлял уничтожить нас с помощью ядерных бомб и тысяч баллистических ракет.
Если бы мы не действовали против этой экзистенциальной угрозы, названия объектов Натанз, Фордо, Исфахан, вероятно, присоединились бы к названиям лагерей смерти во время Холокоста: Освенцим, Майданек, Треблинка.
Мы устранили непосредственную экзистенциальную угрозу для себя».