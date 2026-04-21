25 апреля 2026, суббота, 16:12
  • 21.04.2026, 15:48
Reuters: Добыча нефти в России обрушилась до многолетнего минимума

Украинские атаки на НПЗ и санкции серьезно ударили по доходам Кремля.

Россия в апреле была вынуждена существенно сократить добычу нефти на фоне атак украинских беспилотников и перебоев с экспортом. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам источников, добыча снизилась примерно на 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средними уровнями начала года. Если сравнивать с концом 2025 года, добыча снизилась на 500–600 тысяч баррелей в сутки и может стать одним из самых значительных падений за последние годы.

Основными причинами стали (удары по портовой инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам https://charter97.org/ru/news/2026/4/21/681303/), а также остановка поставок по трубопроводу «Дружба» в сторону Европы после повреждений. Под атаки регулярно попадали ключевые экспортные порты — Усть-Луга, Приморск и Новороссийск.

«На фоне продолжающихся атак на порты и НПЗ становится все сложнее реализовывать нефть, что вынуждает снижать добычу», — отметил один из собеседников.

Ситуацию дополнительно осложняют сезонные ремонты, которые также ограничивают возможности добычи и переработки.

Нефтяной сектор критически важен для российской экономики. Кремль обеспечивает около четверти доходов бюджета за счет продажи нефти. Международное энергетическое агентство уже пересмотрело прогноз по добыче нефти в России на текущий год в сторону снижения, указав, что повреждения инфраструктуры затруднят быстрое восстановление отрасли.

По мнению экспертов, в ближайшее время России будет сложно нарастить добычу, пока сохраняется давление на энергетическую инфраструктуру и экспортные маршруты.

