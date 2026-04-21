Авианосец USS Gerald R. Ford вышел в Красное море
- 21.04.2026, 17:56
- 2,934
Корабль покинул Восточное Средиземноморье в конце прошлой недели.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвовавший в операциях в Венесуэле и Иране, прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта. Об этом сообщил портал Военно-морского института США USNI News со ссылкой на источники в Пентагоне.
По их данным, корабль покинул Восточное Средиземноморье в конце прошлой недели. Также в Красное море в составе группы вошли эсминцы Mahan и Winston S. Churchill.
12 марта Центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на авианосце USS Gerald R. Ford, находившемся тогда в Красном море. Позднее корабль был направлен на греческий остров Крит, а в конце марта прибыл в порт Сплит на адриатическом побережье Хорватии для проведения технического обслуживания. Оттуда, по данным USNI News, он отбыл 2 апреля.
В настоящее время в Аравийском море действует ударная группа авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln и группа во главе с десантным кораблем USS Tripoli, они участвуют в морской блокаде Ирана. К ним также направляется авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H. W. Bush, которая идет длинным путем, огибая Африку с юга, и в настоящее время миновала Мадагаскар. Как отметил портал USNI News, ни один американский авианосец с декабря 2023 года не проходил через Баб-эль-Мандебский пролив, который ранее «был сосредоточением активности хуситов в ходе атак их беспилотниками».