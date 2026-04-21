Визит Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложили 12 21.04.2026, 22:29

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном отложен на неопределенный срок, поскольку Вашингтон не получил ответа Тегерана на свои переговорные позиции. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Издание отмечает, что поездка Вэнса не отменена — переговоры могут возобновиться «в любой момент», хотя президент Дональд Трамп дал понять, что не хочет продлевать перемирие без долгосрочного соглашения.

По данным CNN, Вэнс все еще находится в США и днем во вторник прибыл в Белый дом.

Переговоры сторон в Пакистане, состоявшиеся 11–12 апреля, завершились без достижения соглашения. Иран увязывает согласие на новые раунды переговоров с выполнением США своих обязательств, включая снятие американской блокады иранских портов, которую в Тегеране считают нарушением договоренностей о прекращении огня.

Заключенное 8 апреля временное перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля. На прошлой неделе Трамп сообщал, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. По данным CNN, Вэнс снова возглавит делегацию США.

21 апреля The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники писали, что иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу для участия в мирных переговорах. При этом представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран еще не принял решения по этому поводу.

