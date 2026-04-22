Иран пригрозил уничтожить нефтеобъекты стран Персидского залива

Иран пригрозил уничтожить нефтеобъекты стран Персидского залива13
- 22.04.2026, 3:31
- 6,830
Командующий воздушно космическими силами КСИР сделал заявление.
Иран может ударить по нефтяным объектам стран Персидского залива, если их территория будет использована для ударов по республике. Об этом заявил командующий воздушно космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Маджид Мусави, передает иранское агентство Mehr.
«Наши южные соседи должны понимать, что если их географическое положение и инфраструктура будут использованы в интересах врагов для нападения на Иран, им придется попрощаться с добычей нефти», — сказал Мусави.