24 апреля 2026, пятница, 9:01
Дроны атаковали российский НПЗ в Сызрани

13
  • 22.04.2026, 14:47
  • 17,598
Дроны атаковали российский НПЗ в Сызрани

Российская ПВО ударила по «своим».

В ночь на 22 апреля ударные беспилотники атаковали местность вблизи нефтеперерабатывающего завода в российской Сызрани, пишет «Фокус».

В самом городе были слышны многочисленные взрывы, сообщило российское издание Astra со ссылкой на местных жителей.

«OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что видео снято с проспекта «50 лет Октября» в Сызрани — в кадр попал дом на улице Звездной, 50. Отметим, что до местного нефтеперерабатывающего завода около 3 километров», — говорится в сообщении.

В то же время в сети появились видео как самой атаки, так и пожара в Сызрани, который вспыхнул после налета БПЛА.

Губерантор Самарской области Владислав Федорищев подтвердил, что по региону ударили беспилотники, в результате чего в Сызрани частично обвалился подъезд жилого многоквартирного дома.

В то же время OSINT-каналы утверждают, что обрушение подъезда в Сызрани произошло в результате работы российского РЭБ.

«Сызрань, Самарская область. Атакован НПЗ. При отражении атаки, российское ПВО поразило два жилых дома. Опять — росйиское ПВО самая большая угроза российским гражданским», — отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров