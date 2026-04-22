Дроны атаковали российский НПЗ в Сызрани
- 22.04.2026, 14:47
Российская ПВО ударила по «своим».
В ночь на 22 апреля ударные беспилотники атаковали местность вблизи нефтеперерабатывающего завода в российской Сызрани, пишет «Фокус».
В самом городе были слышны многочисленные взрывы, сообщило российское издание Astra со ссылкой на местных жителей.
«OSINT-анализ ASTRA подтвердил, что видео снято с проспекта «50 лет Октября» в Сызрани — в кадр попал дом на улице Звездной, 50. Отметим, что до местного нефтеперерабатывающего завода около 3 километров», — говорится в сообщении.
В то же время в сети появились видео как самой атаки, так и пожара в Сызрани, который вспыхнул после налета БПЛА.
Губерантор Самарской области Владислав Федорищев подтвердил, что по региону ударили беспилотники, в результате чего в Сызрани частично обвалился подъезд жилого многоквартирного дома.
В то же время OSINT-каналы утверждают, что обрушение подъезда в Сызрани произошло в результате работы российского РЭБ.
«Сызрань, Самарская область. Атакован НПЗ. При отражении атаки, российское ПВО поразило два жилых дома. Опять — росйиское ПВО самая большая угроза российским гражданским», — отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.