Кислотные дожди из Туапсе накрыли резиденцию Путина 5 22.04.2026, 17:48

Смог добрался до Сочи.

Смог от пожаров на нефтебазе в Туапсе достиг Сочи. Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян, опубликовав фотографии местных жителей. По его оценке, зона задымления может распространиться и дальше — вплоть до Краснодара.

Жители Сочи сообщают, что утром в городе прошёл дождь. Вероятно, осадки уже успели вобрать в себя продукты горения нефтепродуктов — оксиды серы и азота, которые при взаимодействии с влагой превращаются в кислоты и выпадают в виде кислотных дождей.

Именно в Сочи находится одна из самых известных резиденций Владимира Путина — «Бочаров Ручей». Комплекс включает около 40 гектаров лесопарка, частный пляж, бассейны, теннисный корт и специализированный зал для занятий дзюдо. Здесь президент часто проводил весну и осень, принимая мировых лидеров — от Джорджа Буша до глав стран СНГ. Для официальных мероприятий используется также современный корпус «Бочаров Ручей-2», пишет «Диалог».

Неподалёку расположен так называемый «Дворец Путина» на мысе Идокопас под Геленджиком — масштабный комплекс площадью 17,7 тысячи квадратных метров, который, по данным расследований, строился специально для президента, хотя официально это отрицается.

Токсичное облако продолжает распространяться. Во вторник дым уже достиг Армавира и окраин Ставрополя, а сейчас загрязнённый воздух фиксируют и в других районах Черноморского побережья. На фоне продолжающегося пожара экологическая ситуация в регионе стремительно ухудшается.

Эколог, комментировавший ситуацию «Агентству» на условиях анонимности, предупредил, что смог представляет опасность для территорий, через которые проходит, а также для здоровья местных жителей. По его словам, часть нефтепродуктов не сгорает полностью и затем вместе с осадками оседает на землю. Подобная ситуация уже наблюдается в Туапсе и может повториться в других районах.

Кроме того, в каплях дождя растворяются токсичные продукты неполного сгорания, что делает такие осадки потенциально опасными. При горении в атмосферу попадают оксиды азота и серы, которые превращаются в кислоты и затем выпадают вместе с дождём.

Утром в среду дождь уже прошёл в Сочи, также осадки ожидаются в Туапсе и Горячем Ключе.

