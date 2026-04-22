F-22 Raptor бросает вызов гравитации 6 22.04.2026, 18:24

Истребитель удивил зрителей способностью «зависать» в воздухе

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor вновь привлек внимание на авиашоу в штате Вирджиния (США), продемонстрировав экстремальную маневренность, которая, по словам очевидцев, создает эффект «зависания в воздухе», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Пилот демонстрационной группы капитан ВВС США Ник Ле Турно выполнял сложные фигуры высшего пилотажа, включая полеты на острых углах атаки и резкие переходы из скоростного прохода в почти вертикальный набор высоты. Зрители отмечали, что самолет выглядит так, будто «останавливается в воздухе».

Эксперты объясняют это сочетанием конструкции и системы управления вектором тяги, которые позволяют F-22 сохранять устойчивость даже в режимах, недоступных предыдущим поколениям истребителей. Подобные характеристики важны не только для шоу, но и для боевых задач ближнего маневренного боя.

Демонстрационная команда F-22 базируется на авиабазе Лэнгли. С 2007 года она использует именно F-22, заменив ранее применявшийся F-15C.

Отбор пилотов для таких показательных выступлений крайне строгий — это опытные летчики-инструкторы с большим налетом и боевым опытом. Подготовка занимает месяцы и включает отработку аварийных ситуаций и жесткие ограничения по погоде.

Отдельное внимание уделяется техническому обслуживанию: самолеты находяться в полной боевой готовности, несмотря на участие в авиашоу.

