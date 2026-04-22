Рейтинг Трампа приблизился к самым низким показателям за время президентства 11 22.04.2026, 21:15

Опрос.

Результаты политических опросов свидетельствуют о снижении общественного одобрения действий американского президента Дональда Трампа в отношении экономики США, иммиграции и иранского конфликта. Об этом пишет The Guardian.

Опросы Reuters/Ipsos, Strength in Numbers/Verasight и AP-NORC показали, что рейтинг одобрения главы Белого дома находится на уровне 36%, 35% и 33% соответственно. Это близко к его самым низким показателям.

Исследование AP-NORC выявило, что одобрение действий Трампа в отношении экономики упало до 30% с 38% в марте, в то время как 72% опрошенных заявили, что страна движется в неправильном направлении.

По данным Reuters/Ipsos, политика президента США по депортации мигрантов может навредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре, так как 52% американцев заявили, что с меньшей вероятностью поддержат кандидата, который выступает за подход главы Белого дома в этом вопросе. И только 42% с большей вероятностью выступят за такого кандидата.

Как выяснилось по результатам опроса NBC, 67% жителей США не одобряют действия Трампа в отношении войны с Ираном. Эти цифры еще более выражены среди демократов и независимых избирателей: почти все демократы и 82% независимых не одобряют, в то время как 74% республиканцев поддерживают президента.

Кроме того, 61% опрошенных выразили мнение, что США не следует предпринимать дальнейших военных действий в Иране.

