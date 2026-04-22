Марсоход Curiosity обнаружил на планете «предшественников ДНК и РНК» 4 22.04.2026, 21:27

Американский марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла на планете беспрецедентно богатый набор из более чем 20 органических молекул, включая те, что являются предшественниками ДНК и РНК. Об этом сообщают мировые медиа, включая Sky News, со ссылкой на официальных представителей NASA.

Сами молекулы были обнаружены в 2020 году, сейчас же, после нескольких лет изучения, ученые подтвердили наличие органических молекул на образце породы, собранной марсоходом.

Как отмечают ученые, предшественниками ДНК и РНК считают азотосодержащие соединения, обнаруженные, кроме прочего, на планете. Загадкой, однако, остается то, какие именно процессы — биологические или геологические — привели к созданию молекул. По словам исследователей, возможны оба пути. Поэтому говорить о том, что обнаружены свидетельства, однозначно подтверждающие возможность существования жизни на Марсе, пока рано. Другое дело, что находка подтверждает существование на планете химических предпосылок для поддержания жизни.

«Коллекция органических молекул в очередной раз повышает вероятность того, что в далеком прошлом Марс был пригоден к жизни»,— цитирует телеканал Ашвина Васаваду, одного из ученых проекта.

