24 апреля 2026, пятница, 22:53
Марсоход Curiosity обнаружил на планете «предшественников ДНК и РНК»

  • 22.04.2026, 21:27
Американский марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла на планете беспрецедентно богатый набор из более чем 20 органических молекул, включая те, что являются предшественниками ДНК и РНК. Об этом сообщают мировые медиа, включая Sky News, со ссылкой на официальных представителей NASA.

Сами молекулы были обнаружены в 2020 году, сейчас же, после нескольких лет изучения, ученые подтвердили наличие органических молекул на образце породы, собранной марсоходом.

Как отмечают ученые, предшественниками ДНК и РНК считают азотосодержащие соединения, обнаруженные, кроме прочего, на планете. Загадкой, однако, остается то, какие именно процессы — биологические или геологические — привели к созданию молекул. По словам исследователей, возможны оба пути. Поэтому говорить о том, что обнаружены свидетельства, однозначно подтверждающие возможность существования жизни на Марсе, пока рано. Другое дело, что находка подтверждает существование на планете химических предпосылок для поддержания жизни.

«Коллекция органических молекул в очередной раз повышает вероятность того, что в далеком прошлом Марс был пригоден к жизни»,— цитирует телеканал Ашвина Васаваду, одного из ученых проекта.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук