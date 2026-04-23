Назван самый привлекательный для туризма город в Беларуси
- 23.04.2026, 13:53
Это не областной центр и не Минск.
Полоцк занял первое место в рейтинге белорусских городов по туристической привлекательности, который составили эксперты Центра новых идей. Они пояснили, как этому райцентру удалось обойти другие населенные пункты.
Напомним, авторы рейтинга проанализировали ситуацию в 40 городах.
Что касается конкретно туристической привлекательности этих населенных пунктов, то за основу брали три показателя. Первый — количество заведений общественного питания. Здесь Полоцк далеко не на первых позициях — в начале третьего десятка топа.
Второй критерий — уровень туристических запросов о белорусских городах на поисковых платформах. Здесь Полоцк оказался на третьей строчке, пропустив вперед Минск и Брест.
Третий показатель — экспертный рейтинг туристических достопримечательностей (брались данные проекта globustut.by — количество культурно-исторических объектов и их важность). Полоцк разместился на второй строчке. Впереди оказался только Гродно.
«Полоцк очень часто ищут туристы (скорее всего, из России), там у него больше всего запросов в пересчете на численность населения, — рассказал председатель совета Центра новых идей Антон Родненков. — И у него больше всего баллов за историческое наследие».
К слову, в общем рейтинге по лучших городов Беларуси Полоцк оказался на 20-м месте.
Какие позиции у других городов
Вторую строчку в общем рейтинге белорусских городов по туристической привлекательности, который составили эксперты Центра новых идей, занял Минск, а третью — Брест.
Дальше разместились Гродно, Витебск, Могилев, Пинск, Новогрудок.
Также в топ-10 по этому показателю попали Пружаны, Орша и Лида.
В числе трех туристических аутсайдеров оказались промышленные города — Светлогорск, Жодино и Новополоцк.