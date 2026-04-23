Украина решила заменить 30% солдат на передовой боевыми роботами 3 23.04.2026, 14:56

Новшество внедряется стремительными темпами.

Владимир Зеленский на прошлой неделе сообщил, что ВСУ «впервые в истории этой войны» захватили вражескую позицию и взяли в плен несколько солдат «исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами». Эта операция была проведена еще прошлым летом, рассказал Politico руководивший ею Николай Зинкевич, командир первого в Украине подразделения НРК, входящего в Третью штурмовую бригаду. С тех пор ВСУ внедряет боевых роботов стремительными темпами, к марту этого года ими пользовались более полутора сотен подразделений.

«Пехотинцев можно и нужно убирать с линии огня. Наша цель на 2026 год — заменить до 30% личного состава в самых сложных районах фронта с помощью технологий», – сказал Зинкевич. В ситуации, когда небо уже контролируется дронами, наземные робототехнические системы, по его словам, позволяют выполнять опасные работы без привлечения личного состава. ВСУ сильно проигрывают по численности российской армии, которая пополняется контрактниками примерно на 30 тысяч человек в месяц, которых затем «стачивают» в «мясных штурмах». Этой орде Украина противопоставила беспилотные технологии, которые наносят живой силе противника порядка 80% урона.

Популярный украинский лозунг «Пусть сражаются роботы» (вместо людей) отражает использование технологий для эффективного дистанционного или автономного ведения войны, говорится в свежем докладе Фонда Карнеги за международный мир. «Множество новых систем вооружения, которые еще несколько лет назад было трудно себе представить, сегодня доминируют в боевой обстановке, – отмечается в нем. – Масштаб, скорость и размах изменений, наблюдаемых в Украине, уже меняют характер ведения войн, структуру вооруженных сил, а также способы формирования и применения военной мощи».

Всего пару лет назад роботы играли на поле боя лишь второстепенную роль, пояснил Politico Игорь Федирко, исполнительный директор Украинского совета оружейников. Но с начала 2025 года, по его словам, Министерство обороны одобрило около 40 новых моделей роботов, и к концу года в армию было поставлено около 15 000 единиц. В ноябре ими пользовались 67 подразделений, к марту 2026-го их число выросло до 167.

Поначалу роботы применялись для снабжения и вывоза раненых, но постепенно в строй стали вводиться и боевые аппараты. Министр обороны Михаил Федоров заявил на прошлой неделе во время встречи с производителями НРК, что только за март такие комплексы выполнили на фронте более 9000 задач по логистике и эвакуации. Цель – чтобы 100% логистики на фронте выполняли роботизированные системы, сказал министр.

Он добавил: «В первой половине 2026 года мы заключим контракты на поставку 25 000 НРК, которые постепенно выведут на фронт. Это в два раза больше, чем за весь 2025 год».

Захват российской позиции, о которой говорил Зеленский, произошел, по словам президента, «без участия пехоты и без потерь с нашей стороны».

Операция была проведена в Харьковской области, рассказал Зинкевич: «Наши пехотные штурмовые группы находились в 5 километрах от цели. Вначале они задействовали двух наземных роботов-камикадзе и дроны. Один из них уничтожил вход на российскую позицию. Как только второй начал приближаться, русские подняли картонку, показывая, что готовы сдаться».

После этого воздушные дроны сопроводили двух российских солдат к ближайшему украинскому посту, где их взяли в плен. «Наша пехотная штурмовая группа вошла на позицию и взяла ее под контроль, не сделав ни одного выстрела», — рассказал Зинкевич.

Николай Белесков, старший аналитик фонда «Вернись живым» и главный консультант Национального института стратегических исследований, сравнивает появление боевых роботов с революцией в военном деле 1920-х – 1930-х годов, когда новые технологии, такие как пулеметы, танки и самолеты, изменили способ ведения войны.

