The Guardian: В течение пяти лет количество миллиардеров резко возрастет 23.04.2026, 14:09

Мир вступает в новую фазу стремительного обогащения самых богатых.

Число миллиардеров в мире может достичь почти 4 тысяч уже к 2031 году, поскольку темпы накопления состояний среди самых богатых резко ускоряются, пишет The Guardian.

По данным аналитиков компании Knight Frank, в настоящее время в мире насчитывается 3 110 миллиардеров. Прогнозируется, что эта цифра может вырасти на 25% в течение следующих пяти лет, достигнув 3 915 человек.

Отмечается, что параллельно быстро расширяется и слой мультимиллионеров. Количество людей с состоянием более 30 млн долл. выросло с более чем 162 тыс. в 2021 году до более 713 тыс., что является более чем трехкратным ростом.

Руководитель отдела исследований Knight Frank Лиам Бейли отметил, что состояние миллиардеров и миллионеров «выросло в разы» благодаря доходам в сфере технологий, в частности искусственного интеллекта.

«Возможности для расширения бизнеса никогда не были столь высокими. Это способствовало возможности быстро заработать огромное состояние, что было усилено технологиями и искусственным интеллектом», – отметил он.

Согласно результатам исследования, быстрее всего число миллиардеров будет расти в Саудовской Аравии, где их количество увеличится более чем вдвое – с 23 в 2026 году до 65 в 2031 году. В Польше их число также может вырасти более чем вдвое – с 13 до 29, а в Швеции на 81% – с 32 до 58.

В то же время разрыв между самыми богатыми и самыми бедными продолжает расти. По данным отчета World Inequality report, менее 60 тысяч человек (всего 0,001% населения мира) контролируют в три раза больше богатства, чем вся беднейшая половина человечества.

На этом фоне растут и призывы к повышению налогов для сверхбогатых. Благотворительная организация Oxfam сообщила, что в прошлом году количество миллиардеров впервые превысило 3 тысячи, а их совокупное состояние достигло 18,3 трлн долл.

Самым богатым человеком мира остается Илон Маск с состоянием в 785,5 млрд долл. Второе место занимает соучредитель Google Ларри Пейдж (272,5 млрд долл.), а третье – основатель Amazon Джефф Безос с чистым капиталом в 259 млрд долл.

